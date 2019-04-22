Савченко рассказала, кто испортил отношения Украины с Россией

СЕГОДНЯ 05:33 2019-04-22T05:36:36+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики. Она подчеркнула, что Киеву теперь придется “потратить время”, чтобы урегулировать проблемы с Москвой.

"Безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать (отношения - прим. ред.)", - заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она выразила уверенность, что новые политические силы, которые войдут в парламент, скажут "последнее прощай" президенту Украины Петру Порошенко. Депутат отметила, что защита национальных интересов - нормальное явление в геополитике.

"Нужно понимать, что геополитически без войны, без конфликтов каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей. Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия", - пояснила Савченко.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 16 апреля, объявленная "террористкой" бывшая народная героиня Украины Надежда Савченко вышла на свободу.

Напомним, после возвращения из России президент Украины Петр Порошенко называл ее олицетворением страны. Но 23 марта прошлого года Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде и госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU