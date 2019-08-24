2019-08-24T09:01:03+03:00
Наука

Космический корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС в запланированное время

Корабль отошел от станции
Юлия САЛЬНИКОВА
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На борту корабля находится человекоподобный робот ФедорНа борту корабля находится человекоподобный робот ФедорФото: пресс-служба Роскосмоса
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Корабль Союз МС-14 с роботом по имени Фёдор на борту отправился в космос 22 августа. Он направлялся к Международной космической станции, к которой должен был пристыковаться сегодня, 24 августа. Однако, этого не произошло потому что в назначенное на стыковку время (8.30) корабль находился в ста метрах от станции. Корабль облетел МКС и встал напротив причального модуля, но системе автоматической стыковки не удалось начать сближение. Об этом сообщили в центре управления полетами. В 8.37 корабль отошел от МКС на 150 метров.

Напомним, на борту людей нет. Однако, впервые в космос отправился человекоподобный робот, который изначально был создан как робот спасатель. Он умеет распознавать людей, ориентироваться в новой обстановке, при этом способен работать как самостоятельно, так и быть управляем оператором.. Весте с Федором полетел российский триколор, тульские пряники.

Пристыковаться к МКС корабль должен был в 8.30. Возвращение из космоса запланировано 6 сентября. "Союз МС" приземлится в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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