Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-24T10:13:55+03:00

По словам главы Белого дома у Пекина с Вашингтоном «небольшая ссора» Фото: REUTERS

По словам главы Белого дома, у Пекина с Вашингтоном «небольшая ссора»

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Вашингтон всегда открыт к переговорам с Пекином по вопросу торговли, даже несмотря на решение Китая повысить пошлины в отношении американских товаров. Соответствующие заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, что произойдет. Они хотят переговоров. Да, я всегда открыт к переговорам», - сказал американский лидер.

По словам Трампа, у Китая и США «небольшая ссора», из которой Вашингтон выйдет победителем. Описывая преимущество Штатов в торговой войне, глава Белого дома отметил, что Вашингтон ввел на китайские товары «множество» санкций, а Пекин только «несколько».

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 23 августа, Китай принял решение повысить пошлины в размере 10% и 5% на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Таким образом, КНР ответил на очередное повышение пошлин на китайские товары со стороны Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU