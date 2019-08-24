2019-08-24T10:13:55+03:00
В мире

Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

По словам главы Белого дома, у Пекина с Вашингтоном «небольшая ссора»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
По словам главы Белого дома у Пекина с Вашингтоном «небольшая ссора»По словам главы Белого дома у Пекина с Вашингтоном «небольшая ссора»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон всегда открыт к переговорам с Пекином по вопросу торговли, даже несмотря на решение Китая повысить пошлины в отношении американских товаров. Соответствующие заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, что произойдет. Они хотят переговоров. Да, я всегда открыт к переговорам», - сказал американский лидер.

По словам Трампа, у Китая и США «небольшая ссора», из которой Вашингтон выйдет победителем. Описывая преимущество Штатов в торговой войне, глава Белого дома отметил, что Вашингтон ввел на китайские товары «множество» санкций, а Пекин только «несколько».

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 23 августа, Китай принял решение повысить пошлины в размере 10% и 5% на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Таким образом, КНР ответил на очередное повышение пошлин на китайские товары со стороны Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не столько глупая, сколько чудовищная»: Захарова прокомментировала идею Омеляна
Путин предложил дать право шахтерам на досрочный выход на пенсию
Бизнес-партнер Трампа передавал ФБР и ЦРУ российские военные данные
Трамп заявил, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»
Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор
Стыковку корабля «Союз МС-14» решили отложить
Российские подлодки успешно провели пуски двух ракет «Синева» и «Булава»
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором не смог состыковаться с МКС в запланированное время
США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме
Обладатель прав на ждуна передумал требовать от Wildberries 5,2 миллиона рублей
Самолет Москва – Симферополь вернулся в Шереметьево по техническим причинам
Экс-советник Трампа сомневается в психическом здоровье Президента США
Савченко усмотрела начало «украинизации» России
Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Болтон заявил, что намерен помешать Украине продать «Мотор Сич» Китаю
В Киеве размечтались об «украинском флаге над Владивостоком»