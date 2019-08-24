2019-08-24T11:10:11+03:00
Наука

Стыковку корабля «Союз МС -14» перенесли на 26 августа

Первоначально был запланировано, что корабль состыкуется с МКС утром 24 августа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стала известна дата второй попытки состыковать космический корабль «Союз МС-14» со станцией. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что днем стыковки станет понедельник 26 августа. К этому времени специалисты центра управления полетами проведут необходимые работы, чтобы избежать повторения истории утра 24 августа. В этот день, напомним, в 8.30, корабль должен был подлететь к международной космической станции. Однако, в назначенное время он находился в ста километрах от МКС.

«Союз МС-14» облетел станцию, но совершить стыковку так и не удалось.

Полет проходит в беспилотном режиме, людей на борту нет. Пассажиром космического корабля впервые стал человекоподобный робот-спасатель Федор. Он пробудет в космосе две недели. Покинет международную космическую станцию корабль 6 сентября. «Союз МС-14» приземлится в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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