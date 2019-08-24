Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, ни разу не упомянув слова «Россия» и «агрессор»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-24T12:14:10+03:00

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В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем независимости. В своей речи глава незалежной обратил особое много говорил об украинской истории и ситуации на Донбассе, но ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

Свою речь лидер Украины начал с предложения поблагодарить украинцев, которые сражаются на востоке страны. После чего Зеленский начал углубляется в самые истоки истории незалежной и отметил значимые для страны события. Президент даже упомянул такие моменты, как очереди в первый «Макдональдс», пение в открытом космосе гимна страны, победу «Динамо», а украинский гимн он назвал «главнейшим хитом»

В своей речи Зеленский уделил особое внимание событиям на Донбассе, которые, по его словам, объединили и сплотили украинцев. «Мы родились во второй раз как страна и как общество», - заявил он.

Зеленский закончил свою речь, призвав жителей Украины начинать утро с фразы «я украинец и я могу все» и оставаться «единым народом не на плакатах и в лозунгах, а в сердце».

Напомним, ранее лидер незалежной заявил, что День независимости будет праздноваться в «новом формате» без военного парада.

ИСТОЧНИК KP.RU