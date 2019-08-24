Причина нестыковки "Союза" с МКС: произошли ранее не встречавшиеся колебания

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-24T11:50:26+03:00

Если корабль не удастся состыковать, то "Союз МС-14" с роботом Федором на борту может быть затоплен

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Стала известна причина неудачной стыковки «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, что есть «исправимые замечания на радийной аппаратуре».

- Произошли ранее не встречавшиеся колебания. Разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков заменить, - сообщил Соловьев, указав, что система стыковки "Курс" на борту МКС может быть исправлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727818" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев рассказал про систему стыковки «Курс».

Она добавил, что экипаж международной космической станции уже подготовлен и примет участие в программе. «Они понимают, что надо делать», уточнил руководитель полета.

Напомним, корабль «Союз МС-14» должен был состыковаться с МКС в 8.30 в субботу 24 августа. Но в назначенное время корабль находился в ста метрах от станции. Совершил круг вокруг нее, а после начал отдаляться. Глава Роскосмоса сообщил, что стыковка перенесена на понедельник 26 августа. За это время специалисты центра управления полетами устранят причину, по которой корабль не смог сблизиться со станцией.

На МКС не смог попасть робот Федор, который находится на борту корабля. Эксперты сообщают, что если стыковка так и не будет проведена, то возможно пилотируемый корабль, а вместе с ним и робот Федор, будут затоплены.

ИСТОЧНИК KP.RU