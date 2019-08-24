2019-08-24T13:51:39+03:00
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета выступил против повторного приглашения России в «семерку»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Туск сообщил, что намерен пригласить Украину на следующий саммит G7Туск сообщил, что намерен пригласить Украину на следующий саммит G7Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что он постарается убедить лидеров стран-членов «Большой семерки» в необходимости пригласить Украину на следующий саммит G7.

«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», - сказал он на пресс-конференции перед первой сессией «семерки» в Биаррице.

По словам главы Евросовета, причины, по которым приглашение России в «семерку» было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, поэтому он выступает против идеи повторного приглашения.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Брюсселе сообщили, что перед первой сессией G7 Туск проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит вопрос отношений Москвы и Киева.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить на предстоящей встречи в Биаррице вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петр Мамонов попал в реанимацию
Появилось видео пуска ракет «Синева» и «Булава»
Песков рассказал о реакции Путина на жалобы шахтеров о неравных зарплатах
В России число больных ожирением за пять лет увеличилось в 1,5 раза
Умер Юрий Живов, легендарный переводчик кинофильмов
Трамп прибыл во Францию на саммит G7
Иран сообщил об успешном испытании новой ракеты
«Украина - плацдарм для давления на Россию»: Пушков прокомментировал слова Омеляна
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Умер Карло Делле Пьяне, знаменитый итальянский актер
Минздрав опроверг слухи о дефиците инсулина в России
Робот Федор не попал на МКС, но остается «спокоен» и ждет стыковки
Серхио Рамос назвал всех значимых для него тренеров
Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, ни разу не упомянув слова «Россия» и «агрессор»
Причина нестыковки "Союза" с МКС: произошли ранее не встречавшиеся колебания