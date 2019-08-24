Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-24T13:51:39+03:00

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Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что он постарается убедить лидеров стран-членов «Большой семерки» в необходимости пригласить Украину на следующий саммит G7.

«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», - сказал он на пресс-конференции перед первой сессией «семерки» в Биаррице.

По словам главы Евросовета, причины, по которым приглашение России в «семерку» было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, поэтому он выступает против идеи повторного приглашения.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Брюсселе сообщили, что перед первой сессией G7 Туск проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит вопрос отношений Москвы и Киева.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить на предстоящей встречи в Биаррице вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.

ИСТОЧНИК KP.RU