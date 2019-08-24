Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что он постарается убедить лидеров стран-членов «Большой семерки» в необходимости пригласить Украину на следующий саммит G7.
«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», - сказал он на пресс-конференции перед первой сессией «семерки» в Биаррице.
По словам главы Евросовета, причины, по которым приглашение России в «семерку» было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, поэтому он выступает против идеи повторного приглашения.
Как писал сайт kp.ru, ранее в Брюсселе сообщили, что перед первой сессией G7 Туск проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит вопрос отношений Москвы и Киева.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить на предстоящей встречи в Биаррице вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.
ИСТОЧНИК KP.RU