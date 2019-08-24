2019-08-24T15:35:44+03:00
Политика

Александр Яковенко оставил пост посла России в Великобритании

Временным поверенным в делах дипмиссии назначен Иван Володин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и уже вернулся на родину. Об этом сообщили в пресс-службе посольства в субботу, 24 августа.

На сайте дипмиссии уточняется, что временным поверенным в делах учреждения назначен советник-посланник Иван Володин.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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