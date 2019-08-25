Кремль надеется на возобладание здравого смысла в отношениях между РФ и G7

СЕГОДНЯ 20:28 2019-08-25T20:50:52+03:00

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Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла в вопросе восстановления отношений между Россией и странами-участницами G7. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что отношения Москвы с большинством участников группы постепенно восстанавливаются и сейчас находятся в позитивном ключе. К таким странам относятся Франция и Италия, а с Германией и Японией у России "традиционно тесные" связи.

"С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", - добавил представитель Кремля.

По его словам, президент России Владимир Путин всегда выступает в пользу возобновления контактов. Что касается взаимодействия с Группой семи, то оно, как и любое другое, должно иметь конечную цель. Именно поэтому, к обсуждению глобальных процессов стоит подключить такие крупные державы, как Китай с Индией, передает ТАСС слова Пескова.

Сайт kp.ru писал, что ранее президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп предложили вернуться к формату G8. Этот вопрос обсуждался на последнем саммите "Большой семерки".

ИСТОЧНИК KP.RU