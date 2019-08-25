2019-08-25T21:42:17+03:00
Политика

Меркель назвала условие присоединения России к формату G7

Возвращение "Большой восьмерки" возможно лишь при достижении прогресса в минском процессе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ангела Меркель за столом с другими лидерами стран-участниц Группы семиАнгела Меркель за столом с другими лидерами стран-участниц Группы семиФото: REUTERS
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Возвращение к формату G8 возможно лишь при условии, что в реализации минских договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе будет достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на полях саммита Группы семи.

Она подчеркнула, что представители других стран-участников встречи поддержали ее позицию.

"Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации "Минска" для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7", - цитирует ТАСС Меркель.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложили вернуться к формату G8 с участием РФ. Его идею тут же поддержал американский лидер Дональд Трамп. А вот британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ сразу выступили против.

ИСТОЧНИК KP.RU

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