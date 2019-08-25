Меркель назвала условие присоединения России к формату G7
Возвращение к формату G8 возможно лишь при условии, что в реализации минских договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе будет достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на полях саммита Группы семи.
Она подчеркнула, что представители других стран-участников встречи поддержали ее позицию.
"Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации "Минска" для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7", - цитирует ТАСС Меркель.
Сайт kp.ru писал, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложили вернуться к формату G8 с участием РФ. Его идею тут же поддержал американский лидер Дональд Трамп. А вот британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ сразу выступили против.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»