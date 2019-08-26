У штаба действующего президента Абхазии собрались сотни его сторонников

СЕГОДНЯ 00:42 2019-08-26T00:59:47+03:00

Накануне в республике прошли президентские выборы, явного лидера пока нет

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В ночь на понедельник, 26 августа, на набережной Сухума, где расположен избирательный штаб действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, собрались несколько сотен его сторонников и наблюдателей, решивших поддержать главу республики. Люди обсуждают противоречивые данные, поступающие из разных районов.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в воскресенье в Абхазии прошли президентские выборы, на главный государственный пост претендовали девять кандидатов, в том числе Рауль Хаджимба, экс-глава Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

«На нашем участке президент набрал на 23 голоса меньше, чем Алхас Квициния», - рассказала РИА Новости одна из наблюдательниц.

По словам самого Хаджимбы, «победителя пока нет, идём вровень». К слову, ранее обозреватель «КП» Владимир Ворсобин писал, что шансы у нынешнего президента неплохие, поскольку «лучше все равно не будет».

ИСТОЧНИК KP.RU