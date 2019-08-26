Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.
Он подчеркнул, что вероятность проведения второго тура избирательной кампании была довольно высока, да и результаты народного голосования весьма ожидаемы.
Сайт kp.ru писал, что борьбы за пост главы государства продолжат действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
По мнению спикера парламента, первый тур выборов прошел в нормальной обстановке, и людям было предоставлено право на свободное выражение своей позиции. Все было организовано должным образом, включая присутствие наблюдателей.
"Теперь надо готовиться ко второму туру. Народу есть возможность подумать, взвесить за и против и выразить окончательное мнение", - цитирует ТАСС Кварчию.
ИСТОЧНИК KP.RU