2019-08-26T12:00:41+03:00
Политика

Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября

За пост главы государства поборются Рауль Хаджимба и Алхас Квициния
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Абхазии пройдет второй тур выборов. Фото: Валерий Матыцин ТАССВ Абхазии пройдет второй тур выборов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Он подчеркнул, что вероятность проведения второго тура избирательной кампании была довольно высока, да и результаты народного голосования весьма ожидаемы.

Сайт kp.ru писал, что борьбы за пост главы государства продолжат действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

По мнению спикера парламента, первый тур выборов прошел в нормальной обстановке, и людям было предоставлено право на свободное выражение своей позиции. Все было организовано должным образом, включая присутствие наблюдателей.

"Теперь надо готовиться ко второму туру. Народу есть возможность подумать, взвесить за и против и выразить окончательное мнение", - цитирует ТАСС Кварчию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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