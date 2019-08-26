Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-26T12:00:41+03:00

В Абхазии пройдет второй тур выборов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС

За пост главы государства поборются Рауль Хаджимба и Алхас Квициния

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Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Он подчеркнул, что вероятность проведения второго тура избирательной кампании была довольно высока, да и результаты народного голосования весьма ожидаемы.

Сайт kp.ru писал, что борьбы за пост главы государства продолжат действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

По мнению спикера парламента, первый тур выборов прошел в нормальной обстановке, и людям было предоставлено право на свободное выражение своей позиции. Все было организовано должным образом, включая присутствие наблюдателей.

"Теперь надо готовиться ко второму туру. Народу есть возможность подумать, взвесить за и против и выразить окончательное мнение", - цитирует ТАСС Кварчию.

ИСТОЧНИК KP.RU