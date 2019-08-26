На выборах в Абхазии лидирует действующий президент
На прошедших накануне президентских выборах в Абхазии с небольшим преимуществом лидирует действующий глава республики Рауль Хаджимба. К этому часу обработаны бюллетени с 97% избирательных участков.
По предварительным данным, Хаджимбу поддержали 26,58% граждан. На втором месте – бывший замглавы МИД и советник министра обороны Олег Аршба с 24,86%. Замыкает тройку лидеров председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, за которого отдали свои голоса 24,61% избирателей. Остальные кандидаты набрали от одного до семи процентов голосов.
Таким образом, второй тур голосования неизбежен. ЦИК Абхазии предварительные итоги пока не озвучивал, отмечает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в Абхазии прошли президентские выборы, на главный государственный пост претендовали девять кандидатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU