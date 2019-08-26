На выборах в Абхазии лидирует действующий президент

СЕГОДНЯ 03:15 2019-08-26T03:29:52+03:00

По предварительным данным, Хаджимба набирает 26,6% голосов, у двух его основных соперников чуть меньше 25%

Изменить размер текста: A A

На прошедших накануне президентских выборах в Абхазии с небольшим преимуществом лидирует действующий глава республики Рауль Хаджимба. К этому часу обработаны бюллетени с 97% избирательных участков.

По предварительным данным, Хаджимбу поддержали 26,58% граждан. На втором месте – бывший замглавы МИД и советник министра обороны Олег Аршба с 24,86%. Замыкает тройку лидеров председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, за которого отдали свои голоса 24,61% избирателей. Остальные кандидаты набрали от одного до семи процентов голосов.

Таким образом, второй тур голосования неизбежен. ЦИК Абхазии предварительные итоги пока не озвучивал, отмечает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в Абхазии прошли президентские выборы, на главный государственный пост претендовали девять кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абхазия устала быть заброшенным раем

Под занавес курортного сезона абхазы выберут нового президента. Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин – о том, как это отразится на республике и приезжающих сюда русских туристах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU