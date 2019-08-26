Следующий саммит G7 может пройти в имении Трампа в Майами

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-26T14:13:17+03:00

Президент США считает, что на встречу было бы полезно пригласить Россию

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Местом проведения следующего саммита стран-участниц G7 может стать имение президента США Дональда Трампа в Майами. Об этом сам американский лидер сообщил в понедельник, 26 августа, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель во французском Биаррице.

"Вероятно, пройдет в Майами", - сказал Дональд Трамп.

При этом он добавил, что было бы "полезно" пригласить на встречу Россию, но отдельные страны G7 против такого решения, передает Reuters. Сам Трамп готов даже вернуться к формату "Большой восьмерки".

Напомним, что разговоры о возвращении России в G7 появились после того, как это предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп поддержал его идею, а вот Лондон и Берлин выступили против.

Сайт kp.ru писал, что свой отказ принимать Москву они объяснили отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU