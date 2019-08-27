2019-08-27T02:54:26+03:00
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в получении российской визы

Рон Джонсон собирался посетить РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса
Мария ИГНАТЬЕВА
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Американский сенатор заявил об отказе в получении российской визыАмериканский сенатор заявил об отказе в получении российской визыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член Республиканской партии от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что Россия отказала ему в получении визы. Он собирался посетить страну в составе двухпартийной делегации Конгресса, чтобы провести переговоры c рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса, а также «организациями гражданского общества».

- Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами. К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию, - сказал Джонсон.

Он также отметил, что «несмотря на это мелкое оскорбление» он продолжит выступать за решительный и жесткий ответ на российскую агрессию, в тех случаях, когда это будет представляться возможным.

Стоит отметить, что Джонсон выступал в поддержку ряда антироссийских законопроектов. Сайт kp.ru писал ранее о высказывании сенатора о том, что ограничения не дают никакого экономического эффекта. По его мнению санкции необходимо сделать «более избирательными».

ИСТОЧНИК KP.RU

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