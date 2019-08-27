«Застрял в пробке»: Робот Федор извинился за опоздание на МКС
Человекоподобный робот Федор извинился за то, что прибыл на Международную космическую станцию на три дня позже. Он сообщил, что застрял в пробке, но несмотря на все трудности готов приступить к работе.
«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», - написано на официальной странице Федора в Twitter.
"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке," - написал Федор в твиттере и приложил селфиФото: СОЦСЕТИ
Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к Международной космической станции утром в субботу, 24 августа, однако из-за сбоя в отвечающей за сближение аппаратуре системы сближения «Курс» корабль не смог подлететь близко к МКС. Вторую попытку сближения назначили на утро вторника. Как сообщал сайт kp.ru, в назначенный день была проведена успешная стыковка. Как сообщил позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вышедшая из строя аппаратура эксплуатировалась 10 лет и была иностранного производства.
Экипаж МКС совершил перестыковку для повторного приема "Союза" с "Федором".
ИСТОЧНИК KP.RU