«Застрял в пробке»: Робот Федор извинился за опоздание на МКС

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-27T08:27:06+03:00

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Человекоподобный робот Федор извинился за то, что прибыл на Международную космическую станцию на три дня позже. Он сообщил, что застрял в пробке, но несмотря на все трудности готов приступить к работе.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», - написано на официальной странице Федора в Twitter.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке," - написал Федор в твиттере и приложил селфиФото: СОЦСЕТИ

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к Международной космической станции утром в субботу, 24 августа, однако из-за сбоя в отвечающей за сближение аппаратуре системы сближения «Курс» корабль не смог подлететь близко к МКС. Вторую попытку сближения назначили на утро вторника. Как сообщал сайт kp.ru, в назначенный день была проведена успешная стыковка. Как сообщил позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вышедшая из строя аппаратура эксплуатировалась 10 лет и была иностранного производства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728135" frameborder="0"></iframe> Экипаж МКС совершил перестыковку для повторного приема "Союза" с "Федором".

ИСТОЧНИК KP.RU