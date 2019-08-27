2019-08-27T11:51:29+03:00
Политика

Кремль: Путин не получал приглашение на саммит G7 в США

Ранее Трамп заявил о намерении пригласить российского лидера на следующую встречу «семерки»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: Путин не получал приглашение на саммит G7 в СШАКремль: Путин не получал приглашение на саммит G7 в СШАФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин не получал приглашение на следующий саммит «Большой семерки» в США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не поступало», - цитирует радиостанция «Говорит Москва» ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на следующий саммит «вполне возможно» будет приглашён российский лидер. Позже глава Белого дома сказал, что пригласил бы Путина «вне зависимости от того, сможет ли он приехать по психологическим причинам». В Кремле сообщили, что рассмотрят подобное предложение, если оно поступит.

Американский лидер также рассказал о том, что ведется работа по вопросу возвращения России в «Большую семерку» и на данный момент среди лидеров стран G7 есть ряд тех, кто хотел бы восстановления «восьмерки». Однако в Москве отметили, что могут обойтись и без G8. Позже Трамп объяснил почему российская сторона не будет проситься обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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