2019-08-27T12:22:32+03:00
Наука

Робот «Федор» не начнет работать на МКС 27 августа

Рогозин сообщил, что для эксперимента есть запас по времени
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Робот «Федор» не начнет работать на МКС 27 августаРобот «Федор» не начнет работать на МКС 27 августаФото: сайт Роскосмоса.
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Извинившийся за свое опоздание человекоподобный робот Федор не начнет свою работу на Международной космической станции 27 августа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса уточнил, что для эксперимента есть «небольшой резерв по времени» и пообещал, что два дня, которые, как написал робот, он потерял в пробке, Роскосмос компенсирует.

Рогозин заявил, что о готовности робота к работе должен сообщить космонавт Александр Скворцов.

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но из-за сбоя в системе сближения корабль не смог подлететь близко к станции. Вторая попытка стыковки была проведена успешно 27 августа. Позже робот Федор объяснил свою задержку тем, что попал в пробку. Он извинился и заявил о готовности приступить к работе.

Повторная стыковка корабля «Союз» с роботом «Фёдором» на борту.Первая попытка пристыковать к МКС «Союз МС-14» не удалась

ИСТОЧНИК KP.RU

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