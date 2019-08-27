2019-08-27T12:39:14+03:00
Общество

В РСТ назвали условие, при котором полеты в Грузию возобновятся

Для этого грузинская сторона должна погасить все свои долги
Ася РОМАНЧУК
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В туриндустрии уверены, что возобновить авиасообщение с Грузией можно будет после того, как погасят все долгиВ туриндустрии уверены, что возобновить авиасообщение с Грузией можно будет после того, как погасят все долгиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено летом 2019 года по соображениям безопасности. После антироссийских выступлений Владимир Путин подписал соответствующий документ.

В свою очередь в Минтрансе заявили, что грузинские авиакомпании за аэронавигационное обслуживание задолжали более одного миллиона долларов. Возвращать долги пока никто не собирается, более того, основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что у страны нет долгов перед Россией.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин уверен, что вопрос выходит за рамки «межхозяйственных споров».

- Сейчас самое время рассчитаться по долгам и подготовить почву для налаживания авиасообщения. Для Грузии это достаточно серьезный вопрос, думаю, что грузинские власти будут способствовать урегулированию данной ситуации, - комментирует Барзыкин ФАН.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что из-за решения российских властей закрыть авиасообщение с Грузией авиакомпании РФ потеряют примерно 3 млрд рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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