В РСТ назвали условие, при котором полеты в Грузию возобновятся

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-27T12:39:14+03:00

В туриндустрии уверены, что возобновить авиасообщение с Грузией можно будет после того, как погасят все долги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для этого грузинская сторона должна погасить все свои долги

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Авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено летом 2019 года по соображениям безопасности. После антироссийских выступлений Владимир Путин подписал соответствующий документ.

В свою очередь в Минтрансе заявили, что грузинские авиакомпании за аэронавигационное обслуживание задолжали более одного миллиона долларов. Возвращать долги пока никто не собирается, более того, основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что у страны нет долгов перед Россией.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин уверен, что вопрос выходит за рамки «межхозяйственных споров».

- Сейчас самое время рассчитаться по долгам и подготовить почву для налаживания авиасообщения. Для Грузии это достаточно серьезный вопрос, думаю, что грузинские власти будут способствовать урегулированию данной ситуации, - комментирует Барзыкин ФАН.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что из-за решения российских властей закрыть авиасообщение с Грузией авиакомпании РФ потеряют примерно 3 млрд рублей

ИСТОЧНИК KP.RU