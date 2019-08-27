2019-08-27T13:28:29+03:00
Общество

После инфаркта Петру Мамонову назначили вторую операцию

Актер находится в кардиологическом отделении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Через 30 дней актера ждет повторная операцияЧерез 30 дней актера ждет повторная операцияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Известному российскому актеру и музыканту Петру Мамонову предстоит еще одна операция. В больницу он попал в тяжелом состоянии, коллеги артиста рассказали, что звезда фильма «Остров» пережил инфаркт». Все концерты Мамонова отменили. Спустя несколько дней после госпитализации ему провели операцию.

Супруга артиста, Ольга, сказала, что мужу стало намного лучше, появился аппетит. Он даже попросил ее сходить в магазин за продуктами, какие ему хотелось бы поесть в больнице.

Из реанимации Петра Мамонова перевели в кардиологическое отделение 27 августа. Супруга артиста рассказала журналистам, что состояние пациента врачи оценили как стабильное. Однако, через 30 дней его ждет еще одна операция.

Когда 68-летний актер и музыкант сможет вернуться на сцену, близкие и коллеги не загадывают. Пока он проходит лечение в одной из московских больниц.

Самой известной ролью Петра Мамонова стала роль старца в фильме Павла Лунгина «Остров». Картина получила шесть «Золотых орлов» и шесть премий «Ника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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