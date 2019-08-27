"Надеюсь, Федор вам поможет": Владимир Путин связался с космонавтами МКС

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-27T17:06:29+03:00

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Владимир Путин прокомментировал недавнюю неудачу корабля «Союз М-14» с пристыковкой к МКС.

- Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой, - заявил президент в ходе посещения авиасалона МАКС-2019.

Путин также связался и с самим космонавтами, находящимися на МКС. В ходе разговора, он поблагодарил их за профессионализм и выразил надежду на то, что Робот Федор поможет им в работе на станции.

- Надеюсь, что и Федор окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе, - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, «Союз М-14» с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС 24 августа, как это было запланировано ранее. Это произошло из-за неисправности стыковочного оборудования. Вторая попытка стыковки, к счастью оказалась удачной. Утром 27 августа корабль успешно причалил к МКС.

Робот Федор - помощник космонавта.Эта машина самостоятельно выбирает оптимальное решение поставленной оператором задачи.И при необходимости становится аватаром и на расстоянии нескольких тысяч километров может точно копировать действия оператора. Действия или даже мысленные команды

ИСТОЧНИК KP.RU