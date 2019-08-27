"Надеюсь, Федор вам поможет": Владимир Путин связался с космонавтами МКС
Владимир Путин прокомментировал недавнюю неудачу корабля «Союз М-14» с пристыковкой к МКС.
- Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой, - заявил президент в ходе посещения авиасалона МАКС-2019.
Путин также связался и с самим космонавтами, находящимися на МКС. В ходе разговора, он поблагодарил их за профессионализм и выразил надежду на то, что Робот Федор поможет им в работе на станции.
- Надеюсь, что и Федор окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе, - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, «Союз М-14» с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС 24 августа, как это было запланировано ранее. Это произошло из-за неисправности стыковочного оборудования. Вторая попытка стыковки, к счастью оказалась удачной. Утром 27 августа корабль успешно причалил к МКС.
Робот Федор - помощник космонавта.Эта машина самостоятельно выбирает оптимальное решение поставленной оператором задачи.И при необходимости становится аватаром и на расстоянии нескольких тысяч километров может точно копировать действия оператора. Действия или даже мысленные команды
ИСТОЧНИК KP.RU