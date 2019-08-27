Россия готова поставлять в Китай ракетные двигатели и наладить в ответ поставки микроэлектроники

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-27T17:43:22+03:00

Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время авиавыставки МАКС

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Дмитрий Рогозин заявил о готовности поставлять в Китай российские ракетные двигатели. Сотрудничество в космической сфере возможно со слов главы «Роскосмоса» по нескольким направлениям:

- Это может быть выведение российскими ракетами космических аппаратов Китая, а также поставка ракетных двигателей в Китай.

В ответ из Китая предлагаю наладить поставку микроэлектроники.

Заявление было сделано во время работы выставки МАКС, которая начала работу 27 августа. Здесь представили последние разработки авиаинженеров из России. Экспозицию посетил Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Напомним, в июне прошел второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Страны обсудили планы по развитию атомной энергетики, а так же по строительству «Ледяного Шелкового пути». Участниками стали более 100 корпораций из России и Китая.

В этом же месяце Россия и Китай заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

ИСТОЧНИК KP.RU