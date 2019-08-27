Росстат: за чертой бедности в РФ живут 12,7% жителей страны

СЕГОДНЯ 21:45 2019-08-27T21:56:25+03:00

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Федеральная служба государственной статистики заявила, что более 18,5 миллиона человек в РФ во II квартале 2019 года получали доходы ниже установленного прожиточного минимума.

На сегодняшний день он составляет 11 185 рублей.

- Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 миллиона человек, или 12,7% населения страны, - заявили в Росстате.

Напомним, ранее минтруда и социальной защиты РФ установило величину прожиточного минимума в целом по стране во втором квартале 2019 года для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, а детей — 11 004 рублей, пишет "1prime".

В ведомстве также заявили о снижении численности малоимущего населения по сравнению с первым кварталом текущего года на 1,6%. С 20,9 миллиона в первом квартале до 18,6 миллиона человек во втором.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, самые низкие – педагоги. Как показало исследование, более 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU