2019-08-28T13:51:59+03:00
Политика

Антикоррупционное бюро Украины допросило главу офиса Зеленского

Андрей Богдан рассказал НАБУ о предложенной ему взятке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Богдана по делу о взяточничестве.

Сайт kp.ru писал, что ранее сам политик сообщил, будто сторонники мэра Киева Виталия Кличко предложили ему 20 миллионов долларов в обмен на неприкосновенность градоначальника.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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