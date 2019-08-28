Антикоррупционное бюро Украины допросило главу офиса Зеленского
Андрей Богдан рассказал НАБУ о предложенной ему взятке
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Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Богдана по делу о взяточничестве.
Сайт kp.ru писал, что ранее сам политик сообщил, будто сторонники мэра Киева Виталия Кличко предложили ему 20 миллионов долларов в обмен на неприкосновенность градоначальника.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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