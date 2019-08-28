Офис Зеленского назвал дату встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 23:25 2019-08-28T23:35:54+03:00

Президент Украины и канцлер Германии по телефону договорились, что она пройдет 2 сентября

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Подготовительная встреча в «нормандском формате» на уровне советников лидеров стран «четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) состоится 2 сентября. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского после его телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В сообщении отмечается, что Зеленский «призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта».

«Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что Меркель похвалила Киев за усилия, «направленные на установление мира в Донбассе», и согласилась, что встречу «нормандской четверки» на высшем уровне нужно провести поскорее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонный разговор Меркель с Зеленским состоялся 28 августа. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об активизации переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате».

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ИСТОЧНИК KP.RU