2019-08-28T23:35:54+03:00
Политика

Офис Зеленского назвал дату встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки»

Президент Украины и канцлер Германии по телефону договорились, что она пройдет 2 сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Подготовительная встреча в «нормандском формате» на уровне советников лидеров стран «четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) состоится 2 сентября. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского после его телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В сообщении отмечается, что Зеленский «призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта».

«Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что Меркель похвалила Киев за усилия, «направленные на установление мира в Донбассе», и согласилась, что встречу «нормандской четверки» на высшем уровне нужно провести поскорее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонный разговор Меркель с Зеленским состоялся 28 августа. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об активизации переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате».

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд арестовал полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки
Онищенко прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с 2020 года
Американский военный назвал солдат Украины "слабым местом"
Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение
Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"
Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели
В РФ стартовало серийное производство истребителей МиГ-35
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США
Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ
В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами