Эрдоган рассказал, когда примет решение, покупать ли российские Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

СЕГОДНЯ 02:47 2019-08-29T03:07:09+03:00

По словам турецкого лидера, он определится с этим вопросом после переговоров с президентом США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что сможет принять решение о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 после того, как выяснит окончательную позицию Вашингтона по участию Анкары в программе производства и поставок F-35.

Прояснить же этот вопрос он намерен в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал CNN Turk. При этом турецкий лидер отметил, что «не зря» приехал на авиасалон МАКС – 2019 в Жуковском.

Как писал сайт kp.ru, Эрдоган стал первым главой иностранного государства, заглянувшим внутрь новейших российских самолетов. Президент России Владимир Путин на международном авиакосмическом салоне МАКС во вторник, 27 августа, лично показал гостю из Турции все новинки, в том числе истребители Су-57 и Су-35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728374" frameborder="0"></iframe> Путин на МАКСе показал Эрдогану Аурус.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU