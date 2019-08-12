Турция может купить у России истребители Су-35 вместо американских F-35

СЕГОДНЯ 01:33 2019-08-12T01:57:36+03:00

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Вместо американских истребителей пятого поколения F-35 Турция может приобрести российские многоцелевые истребители Cу-35. Об этом сообщила газета Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.

По данным собеседников издания, в Анкаре рассматривается такая возможность после того, как Вашингтон исключил ее из программы производства и поставок F-35 «в наказание» за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что если Соединенные Штаты откажется продавать его стране свои истребители, Анкара найдет аналогичные боевые самолеты в другом месте.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с решением отказать Анкаре в поставках F-35 и «не винит» Турцию за покупку российских ЗРС С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU