Робот Федор не смог идентифицировать Эрдогана

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-29T09:11:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Отправленный на Международную космическую станцию робот Федор не узнал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и назвал его “не идентифицированным участником радиообмена”.

Соответствующий пост появился на странице человекоподобной машины в Twitter после того, как члены экипажа МКС вышли на связь с президентом РФ Владимиром Путиным и его высокопоставленным гостем. Во вторник, 27 августа. главы государств пообщались с космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым через телемост в павильоне "Роскосмоса" на МАКС-2019.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU