Робот Федор не смог идентифицировать Эрдогана
Президент Турции связался с членами экипажа МКС по телемосту
Изменить размер текста:
Отправленный на Международную космическую станцию робот Федор не узнал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и назвал его “не идентифицированным участником радиообмена”.
Соответствующий пост появился на странице человекоподобной машины в Twitter после того, как члены экипажа МКС вышли на связь с президентом РФ Владимиром Путиным и его высокопоставленным гостем. Во вторник, 27 августа. главы государств пообщались с космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым через телемост в павильоне "Роскосмоса" на МАКС-2019.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU