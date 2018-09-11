Осужденный за терроризм режиссер Сенцов написал завещание

СЕГОДНЯ 01:46 2018-09-11T02:20:13+03:00

Его двоюродная сестра рассказала, что в письмах он жалуется на здоровье

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Осуждённый в России за терроризм и отбывающий срок в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе украинский режиссёр Олег Сенцов написал завещание. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Она приводит строки письма брата, в котором Сенцов жалуется на здоровье и признается, что «не верит уже в счастливый конец всей этой истории», и рассказывает о своем состоянии. По его словам, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия – это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге».

«Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», - цитирует Каплан письмо Сенцова.

Режиссер добавляет, что «живет сейчас просто по инерции», но постарается держаться».

«Он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», - заключила свой пост кузина заключенного.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в подготовке двух терактов в Крыму, приготовлении еще к одной атаке, а также в создании на территории нашей страны ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор».

Украинский режиссер-документалист был приговорен к 20 годам лишения свободы и отбывает срок в колонии города Лабытнанги. Его сообщник Александр Кольченко получил тогда 10 лет. Еще два фигуранта этого дела – Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев – по семь лет заключения.

Осужденный за терроризм Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в России

В мае этого года Сенцов объявил бессрочную голодовку, поэтому находится под постоянным наблюдением врачей, но от медицинской помощи и госпитализации отказывается.

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Все это время его кормят питательной смесью с его согласия и дают лекарства на тысячу сто рублей в день (подробности).