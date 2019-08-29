Луценко увольняется с должности генпрокурора Украины
Соответствующее заявление направлено на утверждение
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Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности генерального прокурора Украины. Документ уже направлен на утверждение. Теперь его должен подписать президент страны Владимир Зеленский.
Ранее Луценко обещал уйти в отставку по собственному желанию сразу после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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