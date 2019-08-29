Луценко увольняется с должности генпрокурора Украины

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-29T11:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности генерального прокурора Украины. Документ уже направлен на утверждение. Теперь его должен подписать президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Луценко обещал уйти в отставку по собственному желанию сразу после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU