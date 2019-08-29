Россияне стали активнее заедать проблемы шоколадом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-29T12:56:49+03:00

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Россияне стали больше употреблять шоколада и пить кофе. Традиционно, спрос на данные продукты возрастает в холодное время года, но на этот раз эксперты не связывают изменения с холодным летом, а считают их реакцией населения на общую нестабильность.

По данным института маркетинговых исследований, с мая по конец августа в стране продажи шоколада выросли на 3%, а кофе - на 11%. По словам научного руководителя ФИЦ питания Виктора Тутельяна, рост потребления этих продуктов связан скорее не с холодным летом 2019-го, а с экономическими причинами, например, ожиданием роста цен.

Диетолог Алексей Ковальков пояснил «Известиям», что улучшить настроение в дождливое и холодное лето шоколад вряд ли сможет, поскольку серотонин образуется только в условиях яркого солнечного света. Но как продукт, повышающий выработку гормона радости дофамина, шоколад был популярен всегда. А те, кто хочет сэкономить, заменяют обед чашкой кофе.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов добавляет, что население встревожено перспективами нового мирового финансового кризиса.

- Известно, что во времена нестабильности люди экономят на крупных покупках: автомобилей, ювелирных украшений, однако при этом обычно вырастает спрос на шоколад, как недорогое, но эффективное средство повысить настроение. Эксперты по правильному питанию рекомендуют не злоупотреблять кофе и шоколадом в качестве «антикризисных мер», чтобы не нанести таким способом вреда своему здоровью, - заключил экономист.

ИСТОЧНИК KP.RU