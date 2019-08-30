2019-08-30T01:40:24+03:00
Политика

Новым генпрокурором Украины стал Руслан Рябошапка

Верховная рада большинством голосов согласилась назначить предложенного Зеленским кандидата вместо Луценко
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Руслан Рябошапка принимает поздравления коллегРуслан Рябошапка принимает поздравления коллегФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новым генеральным прокурором Украины вместо ушедшего в отставку Юрия Луценко назначен занимавший должность замглавы офиса президента Руслан Рябошапка. Его кандидатуру на пост генпрокурора предложил украинский лидер Владимир Зеленский и поддержали 312 депутатов Верховной рады – при 226 необходимых.

Выступая перед парламентариями, Рябошапка пообещал «перезагрузку и обновление системы» во вверенном ему ведомстве, отметив, что «генпрокуратура должна стать центральным органом, который будет реализовывать государственную политику в борьбе с преступностью».

«Генпрокуратура не должна ссориться или конфликтовать с другими правоохранительными органами, она должна координировать другие правоохранительные органы, помогать им, направлять, определять приоритеты и контролировать, как эти приоритеты реализуются», - заявил он.

Президентские указы об увольнении Руслана Рябошапки с должности заместителя руководителя офиса президента и его назначении генпрокурором Украины опубликованы на официальном сайте главы государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Верховная рада утвердила состав нового правительства страны.

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В новом правительстве Украины, утверждаемом Верховной Радой Украины, остались только два человека из старого состава (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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