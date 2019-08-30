В Гонконге задержали одного из лидеров массовых протестов

СЕГОДНЯ 05:04 2019-08-30T05:24:42+03:00

Массовые протесты в Гонконге не прекращаются уже не первый месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22-летнего активиста по дороге на очередной митинг посадили в машину и увезли в полицейский участок

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Организаторы непрекращающихся в Гонконге демонстраций, митингов и маршей бьют тревогу: полиция задержала одного из лидеров молодежного радикального протестного движения Джошуа Вонга.

Возглавляемая 22-летним «политиком» партия «Демосисто» сообщила, что ее «генеральный секретарь» Джошуа Вонг был арестован в пятницу утром около 07:30 по местному времени (02:30 мск) по дороге к станции метро «Южные горизонты». Активиста остановили,, посадили в машину и увезли в полицейский участок в районе Ван Чай.

«Мы продолжим следить за ситуацией. Наши юристы работают над этим делом», - цитирует заявление членов «Демосисто» ТАСС.

Партия выступает за самоопределение Гонконга, она была создана три года назад. А ее лидер Джошуа Вонг получил скандальную известность еще в подростковом возрасте, когда активно участвовал в массовых протестах в Гонконге осенью 2014 года. Два года назад он даже был приговорен к шести месяцам тюрьмы за организацию незаконных массовых акций у правительственного комплекса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты в китайском мегаполисе продолжаются уже три месяца. Сначала люди выступали против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинилась за попытку принять его, но народное недовольство не утихает. Теперь митингующие выступают против действий полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU