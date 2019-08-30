Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-30T09:23:09+03:00

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Удерживаемые на Украине российские граждане остаются в СИЗО и на данный момент нет планов по их отправки на родину. Соответствующие заявление сделал адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин

«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», - сказал защитник агентству ТАСС.

Рыбин назвал «фейком» информацию о завершении взаимного освобождения граждан, но предположил, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией может состояться в следующий вторник, 3 сентября и

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также опровергли информацию о завершении обмена и назвали подобные заявления «информационным хаосом», отметив, что процесс юридического оформления продолжается.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой состоится в пятницу, 30 августа и данный вопрос уже «поставлен на рельсы». Позже, в ночь на пятницу, генеральным прокурор незалежной Руслан Рябошапка сообщил о начале обмена.

Напомним, в четверг, 29 августа, в СИЗО Москвы были этапированный обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов и Осужденный в России за шпионаж журналист Роман Сущенко.

ИСТОЧНИК KP.RU