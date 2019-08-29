Осужденный в России за шпионаж Сущенко доставлен из колонии в «Лефортово»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-29T17:24:16+03:00

В 2018 году Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии за шпионскую деятельность

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В четверг, 29 августа, осужденный в России за шпионаж украинский журналист Роман Сущенко доставлен из колонии в столичное СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Сущенко доставили в "Лефортово"», - передает ТАСС слова секретаря ОНК, который не дал официальных комментариев с чем связано подобное решение.

Корреспондент украинского агентства Укринформ был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. 4 июня 2018 года Сущенко был осужден Мосгорсудом за шпионаж и получил 12 лет колонии. Позже Верховный суд РФ подтвердил законность вердикта нижестоящей инстанции. В ФСБ сообщили, что украинский журналист является сотрудником управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 29 августа осужденный по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Позже депутат Верховной рады сообщил, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу, 30 августа и данный вопрос уже «поставлен на рельсы».

ИСТОЧНИК KP.RU