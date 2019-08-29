СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-29T12:07:11+03:00

Депутат Рады заявил, что вопрос об обмене уже «поставлен на рельсы»

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Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу, 30 августа. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтема Чийгоза.

Как сообщают РИА Новости украинский политик отметил, что в процессе обмена могут быть изменения, но вопрос уже «поставлен на рельсы». Он также добавил, что режиссер Олег Сенцов уже в Лефортово

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 29 августа осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, ранее адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин сообщил, что дата обмена перенесена на неопределённый срок из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это было связано с лицами в офисе лидера незалежной, желающими обрушить его рейтинг. Более того, защитник сообщил, что списки для обмена будут меняться, поскольку у Киева, в отличие от Москвы, нет четкого представления о том, какие граждане должны пройти процедуру обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU