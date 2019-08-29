2019-08-29T12:07:11+03:00
Политика

Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу

Депутат Рады заявил, что вопрос об обмене уже «поставлен на рельсы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоятся в пятницуОбмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоятся в пятницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу, 30 августа. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтема Чийгоза.

Как сообщают РИА Новости украинский политик отметил, что в процессе обмена могут быть изменения, но вопрос уже «поставлен на рельсы». Он также добавил, что режиссер Олег Сенцов уже в Лефортово

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 29 августа осужденный по обвинению в терроризме Олег Сенцов был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, ранее адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин сообщил, что дата обмена перенесена на неопределённый срок из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это было связано с лицами в офисе лидера незалежной, желающими обрушить его рейтинг. Более того, защитник сообщил, что списки для обмена будут меняться, поскольку у Киева, в отличие от Москвы, нет четкого представления о том, какие граждане должны пройти процедуру обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД Белоруссии подтвердил визит Джона Болтона в Минск
Названы самые непопулярные страны для путешествий
Названы предварительные места проведения саммита G7 в США
В Москве скончался актер сериала "Глухарь" Александр Числов
Россияне чаще всего игнорируют налоги на землю, недвижимость и авто
Армия Китая направит на учения в Россию 1,6 тыс. военнослужащих
Министры обороны стран ЕС обсудят судоходство в Ормузском проливе
Луценко увольняется с должности генпрокурора Украины
Болтон: Путин не хочет возвращаться в G8 без согласия участников группы
Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты
На Яндекс.Такси теперь можно отправить посылку
Частные камеры видеофиксации «отвяжут» от объема штрафов
Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву
Более миллиона британцев выступили против приостановки работы парламента
Минтранс готов выделить 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
Россия получила аванс от Индии на поставку С-400
Верховная Рада начала свое первое заседание в новом составе
СК заочно обвинил командира бригады ВС Украины в преступлениях в Донбассе
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся магистраль в Татарстане
В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости
Робот Федор не смог идентифицировать Эрдогана
В посольстве США назвали цели визита Болтона в Белоруссию
Шесть человек погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Китае