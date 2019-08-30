Эксперты прогнозируют снижение курса доллара до 64 рублей к концу года

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-30T10:27:26+03:00

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Глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов спрогнозировал снижение курса доллара практически на два рубля к концу 2019 года. В интервью РИА Новости эксперт назвал нынешний курс американской валюты завышенным. По данным Центробанка 30 августа доллар оценивается в 66 рублей 75 копеек. А должен стоить, как считает Суханов, 64 рубля. Этой отметки, по его мнению, валюта достигнет к концу года.

- До нового года мы увидим более крепкий рубль: доллар по 66 рублей – это не тот уровень, где отечественная валюта должна находиться, - уверен эксперт.

Но курс доллара по отношению к рублю повлияли сразу несколько факторов. В том числе введение новой «порции» санкций, снижение цены на нефть. Однако, в минэкономразвития придерживаются того же мнения, что и Суханов – «деревянный» к концу года должен стать крепче. Опасения вокруг санкций оказываются преувеличенными, а на бирже всегда после пары дней «распродаж» инвесторы успокаиваются - и курсы возвращаются на прежние уровни.

ИСТОЧНИК KP.RU