СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-30T12:05:16+03:00

СБУ: обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в пятницу не состоится Фото: REUTERS

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Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией в пятницу, 30 августа, не состоится, окончательной даты завершении взаимного освобождения граждан пока нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет», - передает издание «Обозреватель» слова пресс-секретаря СБУ, которая отметила, что никаких препятствий для обмена нет и «все идет планово».

Напомним, 29 августа депутат Верховной рады заявил, что вопрос обмена удерживаемых лиц «поставлен на рельсы» и состоится в пятницу, 30 августа. Позже и данный вопрос уже адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин заявил, что нет никаких планов по отправке российских граждан на родину и назвал «фейком» заявление о завершении взаимного освобождения. В офисе президента Украины Владимира Зеленского также опровергли информацию о завершении обмена, назвав их «информационным хаосом».

ИСТОЧНИК KP.RU