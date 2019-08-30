2019-08-30T13:07:08+03:00
Общество

В офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины начались обыски

Ранее в дома нескольких руководителей компании пришли сотрудники Государственного бюро расследований
Юлия САЛЬНИКОВА
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Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе «Общественного телевидения Украины». Как сообщают киевские СМИ, проверка была санкционирована и проходит согласно протоколу. Документы телерадиокомпании проверяют в рамках дела о «противоправных действий должностных лиц «Общественного».

Речь идет о злоупотребление служебным положением с целью получения выгоды. Обыски проходят сразу по нескольких адресам, их список не оглашается.

Известно, что некоторое время назад с проверкой силовики приходили в дома руководителей телерадиокомпании.

В марте этого года служба безопасности Украины проводила обыск в киевской квартире оппозиционного журналиста Владимира Скачко. Другой журналист, Кирилл Вышинский, находился под арестом с 15 мая – его обвинили в государственной измене. 28 августа Кирилла отпустили в здании суда под "личное обязательство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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