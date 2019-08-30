2019-08-30T16:05:15+03:00
Общество

Васильева предложила заменить некоторые школьные оценки зачетами

По мнению министра, объективно оценить результаты ребенка по музыке или физкультуре невозможно
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Министр просвещения РФ Ольга ВасильеваМинистр просвещения РФ Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время общероссийского родительского собрания министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась за отмену оценивания по ИЗО, музыке и физкультуре в пользу зачетной системы.

Министр рассказала, что в своей преподавательской практике в школе и в вузе старалась выставлять оценки по приложенным стараниям, а не по конкретному результату. Способности детей в восприятии материала разнятся и нечестно со стороны педагога выставлять балл исходя из каких-то стандартов, сообщает ТАСС.

Всероссийское родительское собрание прошло уже в шестой раз. Первое подобное мероприятие прошло в 2014 году. В этот раз мероприятие проходило на базе Санкт-Петербургской Академической гимназии №56.

Ранее kp.ru писала о других проблемах с оценочной системой. Недавнее международное исследование показало что уровень стресса, получаемого от учебы российскими школьниками превосходит все мировые показатели. Причиной тому именно использование оценок и постоянное сравнение разных по уровню учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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