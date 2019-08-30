Васильева предложила заменить некоторые школьные оценки зачетами

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-30T16:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время общероссийского родительского собрания министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась за отмену оценивания по ИЗО, музыке и физкультуре в пользу зачетной системы.

Министр рассказала, что в своей преподавательской практике в школе и в вузе старалась выставлять оценки по приложенным стараниям, а не по конкретному результату. Способности детей в восприятии материала разнятся и нечестно со стороны педагога выставлять балл исходя из каких-то стандартов, сообщает ТАСС.

Всероссийское родительское собрание прошло уже в шестой раз. Первое подобное мероприятие прошло в 2014 году. В этот раз мероприятие проходило на базе Санкт-Петербургской Академической гимназии №56.

Ранее kp.ru писала о других проблемах с оценочной системой. Недавнее международное исследование показало что уровень стресса, получаемого от учебы российскими школьниками превосходит все мировые показатели. Причиной тому именно использование оценок и постоянное сравнение разных по уровню учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU