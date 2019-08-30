Американский сенатор хочет вызвать Обаму на допрос в суд по «российскому делу»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-30T16:35:43+03:00

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм хочет выяснить, от кого Обама узнал о расследовании контрразведки против Дональда Трампа

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Бывшего президента США Барака Обману могут вызвать для дачи показаний под присягой по делу о «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году. The Washington Examiner цитирует заявление сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма. Он заявил о готовности вызвать в суд Обаму и выяснить, причастен ли Белый дом к открытию расследования связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой.

Несмотря на то, что связи эти были не доказаны, сенатор хочет узнать лично от экс-президента, откуда он узнал о расследовании контрразведки в отношении Трампа, который на тот момент был одним из кандидатов.

- Я не могу представить себе, что расследование контрразведки в отношении его предвыборной кампании не получило одобрения на самом высоком уровне, - объясняет Грэм.

У сенатора есть целый список людей, которых он планирует пригласить в суд вместе с Обмаой. Среди них директор ФБР Джеймс Коми и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

На обвинения России во вмешательство в американские выборы ответил во время встречи с главой МИД Испании Жозепом Боррелем глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что Белый дом так и не предоставил каких-либо доказательств, а обвинения выдвигают "уже много лет, несколько лет после 2016 года".

ИСТОЧНИК KP.RU