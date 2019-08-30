Москва пригласит Зеленского на празднование 75-летия победы в ВОВ

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-30T17:19:31+03:00

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Москва пригласит президента Украины Владимира Зеленского на памятные мероприятия по случаю 75-летия со дня победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщил помощник российского главы по международным делам Юрий Ушаков.

Он рассказал, что ранее аналогичное приглашение на празднование 9 мая было направлено представителям США, но ответа в Москве пока так и не получили. Тем временем, уже лидеры 17 государств уже подтвердили свое участие в мероприятиях. Речь идет именно о главах государств, а не их представителях.

Так, в мае 2020 года Москву посетят президенты Индии, Франции, Чехии, Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, Армении, Сербии, Болгарии и других стран.

"Ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате", - цитирует ТАСС Ушакова.

Сайт kp.ru писал, что обсуждать программу приуроченных к юбилею Победы событий стали еще в начале 2019 года. Так, планируется повысить выплаты ветеранам, привлечь множество волонтеров и вновь организовать шествие "Бессмертного полка".

ИСТОЧНИК KP.RU