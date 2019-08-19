Трамп: «Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно»

СЕГОДНЯ 03:26 2019-08-19T03:44:04+03:00

Президент США заявил, что если власти КНР применят силу к протестующим, Пекину будет сложнее достичь торговой сделки с Вашингтоном

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Президент США Дональд Трамп надеется, что власти КНР не станут применять силу по отношению к демонстрантам в Гонконге, где продолжаются многомиллионные народные протесты. В противном случае Пекину будет гораздо сложнее договориться с Вашингтоном и заключить, наконец, долгожданное торговое соглашение.

Беседуя с журналистами в Нью-Джерси перед возвращением в столицу, Трамп заявил, что Штаты ведут с Китаем «очень, очень содержательные консультации» по вопросам торговли.

«Они хотят заключить сделку. Посмотрим, что будет дальше», - отметил американский лидер.

«Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно. Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем», - добавил он.

При этом Трамп подчеркнул, что если бы китайские власти прибегли к насилию, «было бы очень трудно взаимодействовать»: по его словам, достижению торговых договоренностей с Пекином помешали бы «политические настроения» в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Напомним, ранее он говорил, что власти Китая могли бы остановить массовые протесты в Гонконге, «если бы захотели», однако председатель КНР Си Цзиньпин подошел к сложившейся в мегаполисе ситуации очень ответственно.

Между тем, как писал сайт kp.ru, Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге. В Пекине заявили, что американский конгресс оправдывает противозаконные действия, называя их борьбой за права человека и свободу.

Протестующие против законопроекта об экстрадиции вышли на улицы Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU