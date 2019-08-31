СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-31T09:33:19+03:00

В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов Фото: Иван ВИСЛОВ

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Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», в московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов.

Сообщается, что причиной стал сильный туман. Больше всех рейсов задержано в аэропорту Внуково (29). Сообщается, что в Домодедове 24 рейсов задержано и 9 отменено. В Шереметьеве задержано 56 рейсов. В Жуковском, по последним данным, отмененных и задержанных рейсов нет.

Как пишет Интерфакс, в Москве в субботу, 31 августа, наблюдается туман, местами — сильный.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Ранее в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

А в конце июля текущего года более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Больше всех отменено и задержано рейсов было в аэропорту Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU