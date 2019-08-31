2019-08-31T09:33:19+03:00
Общество

В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов

Причиной этому стал сильный туман
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсовФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», в московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов.

Сообщается, что причиной стал сильный туман. Больше всех рейсов задержано в аэропорту Внуково (29). Сообщается, что в Домодедове 24 рейсов задержано и 9 отменено. В Шереметьеве задержано 56 рейсов. В Жуковском, по последним данным, отмененных и задержанных рейсов нет.

Как пишет Интерфакс, в Москве в субботу, 31 августа, наблюдается туман, местами — сильный.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Ранее в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

А в конце июля текущего года более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Больше всех отменено и задержано рейсов было в аэропорту Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube
Умер Гордон Брэссак: создатель "Смурфиков" и "Черного плаща"
Американские СМИ пишут, что Трамп уволил свою помощницу после слов о его дочери
В США выразили обеспокоенность состоянием демократии в Польше
Трамп: Компании покидают Китай из-за пошлин США
Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе
Трамп убежден, что власти Китая действовали бы в Гонконге жестче, если бы не торговая сделка с США
Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Китай запустил на орбиту два спутника
США внесли иранский танкер Adrian Darya в «черный список»
В Пакистане автобус упал в реку, погибли 26 человек
Посол КНР в Киеве: США не должны нагло вмешиваться в отношения Украины и Китая
Трамп рассказал, когда посетит Польшу
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Депутат Гренландии считает, что нужно рассмотреть идею Трампа о покупке острова Штатами
Личная помощница Трампа покинула должность
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
Минтранс предлагает запретить обгоны и перестроения
Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории
В Турции едва не утонула яхта с российскими туристами на борту
Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны