2019-08-31T17:42:22+03:00
Общество

Продавщица мороженного с авиавыставки МАКС, объяснила, почему Путин подошел к ней во второй раз

Журналисты разыскали «ту самую» продавщицу мороженного
Юлия САЛЬНИКОВА
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Покупать мороженное на авиавыставке - традиция для президентаПокупать мороженное на авиавыставке - традиция для президентаФото: REUTERS
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Продавцу мороженного с авиавыставки МАКС зовут Екатерина Сафронова. Внимательные журналисты отметили, что именно эта девушка продала мороженное российскому президенту в 2017 году и на выставке 2019 года. Напомним, покупать пломбир в стаканчике на одной из самых главных авиаэкспозиций страны стало уже доброй традицией Владимира Путина. Нарушать ее он не стал даже, принимая в этом году турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Той самой» продавщицей мороженного, которая уже дважды встречалась с Владимиром Путиным на МАКС, оказалась работница компании, которая третий год подряд обслуживает авиасалон. Екатерина объяснила, что несколько лет работает на МАКС, не только как продавец, но и как менеджер по организации торговли.

Екатерина рассказала, что президент сам выбирал мороженное. Что касается турецкого идера, то ему было непривычно, что к мороженному не шла «в комплекте» ложка – девушка подсказала, что пломбир нужно кусать.

Владимир Путин на МАКСе угостил Эрдогана пломбиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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