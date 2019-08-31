Продавщица мороженного с авиавыставки МАКС, объяснила, почему Путин подошел к ней во второй раз
Продавцу мороженного с авиавыставки МАКС зовут Екатерина Сафронова. Внимательные журналисты отметили, что именно эта девушка продала мороженное российскому президенту в 2017 году и на выставке 2019 года. Напомним, покупать пломбир в стаканчике на одной из самых главных авиаэкспозиций страны стало уже доброй традицией Владимира Путина. Нарушать ее он не стал даже, принимая в этом году турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Той самой» продавщицей мороженного, которая уже дважды встречалась с Владимиром Путиным на МАКС, оказалась работница компании, которая третий год подряд обслуживает авиасалон. Екатерина объяснила, что несколько лет работает на МАКС, не только как продавец, но и как менеджер по организации торговли.
Екатерина рассказала, что президент сам выбирал мороженное. Что касается турецкого идера, то ему было непривычно, что к мороженному не шла «в комплекте» ложка – девушка подсказала, что пломбир нужно кусать.
Владимир Путин на МАКСе угостил Эрдогана пломбиром.
ИСТОЧНИК KP.RU