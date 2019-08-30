Губернатор Джорджии объявил в штате режим ЧП из-за урагана «Дориан»

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-30T04:51:52+03:00

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В связи с приближением урагана «Дориан» к американскому побережью губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением», - цитирует заявление главы штата РИА Новости.

Ранее из-за надвигающегося урагана режим чрезвычайного положения был объявлен во Флориде.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предупредил жителей Флориды, что «Дориан» может стать одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов, и призвал людей неукоснительно соблюдать указания властей – как местных, так и федеральных. Из-за приближения стихии он даже отменил свой визит в Польшу, решив, что в такое сложное время он нужнее стране на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU