Губернатор Джорджии объявил в штате режим ЧП из-за урагана «Дориан»
В связи с приближением урагана «Дориан» к американскому побережью губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах.
«Я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением», - цитирует заявление главы штата РИА Новости.
Ранее из-за надвигающегося урагана режим чрезвычайного положения был объявлен во Флориде.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предупредил жителей Флориды, что «Дориан» может стать одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов, и призвал людей неукоснительно соблюдать указания властей – как местных, так и федеральных. Из-за приближения стихии он даже отменил свой визит в Польшу, решив, что в такое сложное время он нужнее стране на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU