«Лето! Всё!»: Россияне устроили «прощальный» флешмоб в инстаграме Джареда Лето

СЕГОДНЯ 21:41 2019-08-31T21:58:37+03:00

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Инстаграм американского музыканта Джареда Лето атаковали русскоязычные пользователи. На этот раз они собрались на странице звезды, чтобы попрощаться с летом. Объект выбирать долго не пришлось – у Джареда оказалась очень подходящая для такого случая фамилия.

- Россия любит тебя, лето, - писали пользователи.

- Лето уходит, мы собираем урожай и готовим закрутку.

- Лето, вернись, я все прощу.

Большинство комментаторов сокрушались, что лето ушло, так и побаловав россиян солнцем и теплом. Печаль по этому поводу россиян была так велика, что они не стеснялись в выражениях. Кто-то даже спросил, будут ли пользоваться американцы, читая этот «прощальный чат», пользоваться словариками.

- Джаред ща сидит и не пнимает, в чем же он так провинился перед русскими, -предположил один из пользователей.

Джаред Лето не первый артист, в инстаграм которого россияне устраивают флешмоб. Первой была Леди Гага. «Бунт халатов», как обозвали нашествие на страницу певицы сами комментаторы. Случился из-за развода Бредли Купера с Ириной Шейк. Успели россияне ввести в недоумение и Леонардо Ди Каприо – пользователи просили его спасти Байкал. Досталось и Сильвестру Сталлоне, но тут общей темы не нашлось – просто русскоязычные пользователи решили собраться в инстаграме именно этого актера.

ИСТОЧНИК KP.RU