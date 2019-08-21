«Мне нужны твои дочери и мотоцикл»: В Instagram Сильвестра Сталлоне появились тысячи комментариев на русском

Русскоязычные пользователи Instagram выбрали себе новую площадку для сбора. С Леди Гага они переключились на Сильвестра Сталлоне. При этом совсем непонятно, почему именно этот американский актер привлек внимание россиян.

В случае с Леди Гагой объяснение было – «бунт халатов», как прозвали флешмоб в СМИ начался после того, как к певице ушел бывший муж Ирины Шейк. В защиту «землячки» пользователи Instagram из России стали забрасывать Гагу сообщениями. Причем не все они касались темы развода звездной пары: люди обсуждали урожай огурцов и продавали через страничку певицы гаражи в Подмосковье.

Похоже, встречаться на Instagram-страницах звезд русскоязычным пользователям так понравилось, что они решили повторить. Выбор пал на Сталлоне. Американскому актеру сначала просто передавали привет из России, а потом стали появляться шутливые посты:

officialslystallone Сталоне опубликовал тизер "Рэмбо: Последняя кровь"

«Разведение и продажа съедобных ежей. Дорого».

«Мне нужны твои дочери и мотоцикл».

«Вилка сильнее ложки. Один удар четыре дырки».

Актера просили «не частить постами», потому что народ не успевает «перебазироваться».

«Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с гаги переключаемся и завоевываем новые территории», - пишут пользователи популярной соцсети.

«Я на работу опоздала, читая чат у Сталлоне».

Сам артист никак не отреагировал на такое внезапное внимание россиян к своей странице.

Кстати, еще одним актером, чья страница Instagram стала в этом году объектом повышенного внимания россиян, стал Леонардо Ди Каприо. Но повод для сбора был уважительный – окароносного актера попросили помочь спасти Байкал. Известно, что Ди Каприо активно поддерживает экологические акции по всему миру.

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