В Бундестаге оценили перспективу выплаты Польше $900 млрд репараций

СЕГОДНЯ 22:10 2019-08-31T21:53:37+03:00

Об этом депутат Армин-Паулюс Хампель рассказал в интервью kp.ru

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В беседе с «КП», посвящённой 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель оценил перспективы выплаты Варшаве новых репараций со стороны Берлина за разрушения и потери Польши в том кровавом конфликте:

— Польша уже официально отказалась от этих репараций в 1953 году. И оттого, что её нынешнее правительство подчёркивает: мол, то было при коммунистах, — суть тех договорённостей не меняется. Равно как и нынешняя Польша остаётся легитимной правопреемницей предыдущей, — сказал собеседник «КП».

Напомним, Варшава (пока что на уровне отдельных депутатов Сейма) требует взыскать с нынешнего Берлина $900 млрд за потери в развязанной Гитлером Второй мировой войне.

Полную версию беседы с депутатом Армином-Паулюсом Хампелем (партия «Альтернатива для Германии») читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU