В Бундестаге оценили перспективу выплаты Польше $900 млрд репараций
В беседе с «КП», посвящённой 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель оценил перспективы выплаты Варшаве новых репараций со стороны Берлина за разрушения и потери Польши в том кровавом конфликте:
— Польша уже официально отказалась от этих репараций в 1953 году. И оттого, что её нынешнее правительство подчёркивает: мол, то было при коммунистах, — суть тех договорённостей не меняется. Равно как и нынешняя Польша остаётся легитимной правопреемницей предыдущей, — сказал собеседник «КП».
Напомним, Варшава (пока что на уровне отдельных депутатов Сейма) требует взыскать с нынешнего Берлина $900 млрд за потери в развязанной Гитлером Второй мировой войне.
Полную версию беседы с депутатом Армином-Паулюсом Хампелем (партия «Альтернатива для Германии») читайте на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU