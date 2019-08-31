2019-08-31T21:53:37+03:00
В мире

В Бундестаге оценили перспективу выплаты Польше $900 млрд репараций

Об этом депутат Армин-Паулюс Хампель рассказал в интервью kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Польша планирует потребовать от ФРГ 900 млрд долларов репарацийПольша планирует потребовать от ФРГ 900 млрд долларов репарацийФото: REUTERS
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В беседе с «КП», посвящённой 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель оценил перспективы выплаты Варшаве новых репараций со стороны Берлина за разрушения и потери Польши в том кровавом конфликте:

— Польша уже официально отказалась от этих репараций в 1953 году. И оттого, что её нынешнее правительство подчёркивает: мол, то было при коммунистах, — суть тех договорённостей не меняется. Равно как и нынешняя Польша остаётся легитимной правопреемницей предыдущей, — сказал собеседник «КП».

Напомним, Варшава (пока что на уровне отдельных депутатов Сейма) требует взыскать с нынешнего Берлина $900 млрд за потери в развязанной Гитлером Второй мировой войне.

Полную версию беседы с депутатом Армином-Паулюсом Хампелем (партия «Альтернатива для Германии») читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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