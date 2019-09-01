2019-09-01T17:10:24+03:00
Происшествия

Ураган Дориан достиг самой высокой категории опасности

Президент США Дональд Трамп в своем твиттер докладывает о новых прогнозах метеорологов
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Багамских островах уже чувствуется приближение ураганаНа Багамских островах уже чувствуется приближение ураганаФото: REUTERS
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Идущий на США ураган усилился до пятой, самой высокой категории опасности. Больше всего достанется от стихии островам Абако, затем сильный ветер испытает на прочность строения и жителей островов Гранд-Багама – Багамских островов.

Ураган идет на запад со скоростью примерно 3,6 метра в секунду, а в зоне урагана порывы ветра достигают скорости 72 метров в секунду. Президент США Дональд Трамп в своем твиттер публикует прогнозы Центра по наблюдению за ураганами США.

Ураган идет на запад со скоростью примерно 3,6 метра в секунду Фото: REUTERS

Ураган идет на запад со скоростью примерно 3,6 метра в секундуФото: REUTERS

Напомним, накануне президент США сообщил, что Дориан изначально был недооценен. Он оказался намного мощнее, чем прогнозировали ранее. В соцсетях он попросил жителей штатов, где ожидают приближение опасной стихии, не покидать дома и находиться в безопасных местах. Ураган набирал мощность несколько дней. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп планировал решить вопрос с Дориан кардинально – «шарахнуть по нему бомбой».

Центр по наблюдению за ураганами США предупредил о надвигающейся стихии Фото: Twitter.com

Центр по наблюдению за ураганами США предупредил о надвигающейся стихииФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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