Ураган Дориан достиг самой высокой категории опасности
Идущий на США ураган усилился до пятой, самой высокой категории опасности. Больше всего достанется от стихии островам Абако, затем сильный ветер испытает на прочность строения и жителей островов Гранд-Багама – Багамских островов.
Ураган идет на запад со скоростью примерно 3,6 метра в секунду, а в зоне урагана порывы ветра достигают скорости 72 метров в секунду. Президент США Дональд Трамп в своем твиттер публикует прогнозы Центра по наблюдению за ураганами США.
Ураган идет на запад со скоростью примерно 3,6 метра в секундуФото: REUTERS
Напомним, накануне президент США сообщил, что Дориан изначально был недооценен. Он оказался намного мощнее, чем прогнозировали ранее. В соцсетях он попросил жителей штатов, где ожидают приближение опасной стихии, не покидать дома и находиться в безопасных местах. Ураган набирал мощность несколько дней. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп планировал решить вопрос с Дориан кардинально – «шарахнуть по нему бомбой».
Центр по наблюдению за ураганами США предупредил о надвигающейся стихииФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU